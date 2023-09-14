Краснов прибыл в Азербайджан для участия в заседании совета генпрокуроров стран СНГ

Генпрокурор России также проведет несколько двусторонних встреч с иностранными коллегами

БАКУ, 14 сентября. /ТАСС/. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов прибыл в Азербайджан для участия в 33-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств - участников СНГ (КСГП).

Как сообщили в Генпрокуратуре РФ, помимо участия в заседании совета Краснов проведет несколько двусторонних встреч с иностранными коллегами, в ходе которых стороны обсудят вопросы реализации ранее достигнутых договоренностей и определят направления работы на будущее по наиболее актуальным вопросам прокурорской деятельности.

Координационный совет генеральных прокуроров государств - участников СНГ был создан в 1995 году, а в 2000 году получил статус межгосударственного органа Содружества Независимых Государств.

В июне 2022 года решением 32-го заседания Координационного совета, которое проходило в Минске, генеральный прокурор РФ был избран председателем КСГП на 2023 год.