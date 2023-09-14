Губернатор Ярославской области предложил продлить полномочия Косихиной в качестве сенатора

Губернатор Михаил Евраев уверен, что генсовет "Единой России" поддержит решение депутатов областной думы

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев предложил президиуму регионального политсовета "Единой России" кандидатуру сенатора Наталии Косихиной на пост представителя в Совете Федерации от законодательного органа региона. Об этом губернатор написал в своем Telegram-канале.

Ранее в Ярославской области состоялись выборы депутатов областной думы, в 32 из 34 одномандатных округов были избраны кандидаты от "Единой России". По двум одномандатным округам победу одержали кандидат от партии "Новые люди" Сергей Соколов и кандидат-самовыдвиженец Юрий Павлов. По партийным спискам "Единая Россия" также лидирует, набрав 46,6% голосов. Всего по итогу голосования по партийным спискам в думе будут представлены депутаты от "Единой России", КПРФ, ЛДПР, партий "Новые люди", "Справедливая Россия - За правду", Партии пенсионеров.

"На пост сенатора от Ярославской области вместе с партийцами выдвинули Наталию Владимировну Косихину. Уверен, генсовет партии поддержит наше решение", - написал Евраев.

Губернатор в четверг посетил расширенное заседание президиума регионального политсовета "Единой России", Евраев является беспартийным. Как сообщила ТАСС секретарь регионального отделения "Единой России" Ольга Хитрова, президиум одобрил кандидатуру Косихиной и направил ее на согласование в Генсовет партии. Депутаты Ярославской областной думы в течение месяца после первого заседания думы должны избрать представителя в Совете Федерации.

Косихина в 2018 году была выбрана сенатором от региона депутатами Ярославской облдумы седьмого созыва. С 2014 года она занимала должность главы города Данилов, до этого работала там в администрации. Косихина также занималась бизнесом, работала учителем начальных классов.