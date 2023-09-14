Посольство РФ направило ноту протеста в связи с высылкой главы "Sputnik Молдова"

В дипмиссии назвали вопиющим этот инцидент

КИШИНЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Российское посольство направило ноту протеста после депортации из Молдавии руководителя информагентства "Sputnik Молдова" Виталия Денисова.

"13 сентября в Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова направлена нота протеста", - информирует представительство в Telegram-канале. Там заверили, что не оставят без внимания инцидент, назвав его вопиющим.

Сотрудники миграционной службы Молдавии посадили в среду утром Денисова в машину и увезли в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом, не дав собрать вещи и взять с собой домашних животных. Ему выдали предписание о 10-летнем запрете на въезд в Молдавию. Позже миграционная служба проинформировала, что Денисова посчитали угрозой информационной безопасности страны.

МИД РФ потребовал от молдавской стороны прекратить политически мотивированное преследование русскоязычных СМИ и соблюдать международные обязательства в сфере свободы слова.