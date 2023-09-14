Слуцкий: США готовы "помочь" Армении, мечтая создать новый антироссийский плацдарм

Лидер ЛДПР отметил, что "заокеанское "спонсорство" не шло на пользу еще ни одной стране в мире"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты Америки готовы наращивать помощь Армении с целью создать новый антироссийский плацдарм в Закавказье. Такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале.

"Теперь Вашингтон готов "помочь" Еревану, мечтая, очевидно, создать новый антироссийский плацдарм в Закавказье. Но все его планы по ослаблению России рушатся на глазах. Вот о чем надо помнить! Заокеанское "спонсорство" не шло на пользу еще ни одной стране в мире, принося лишь беды и горе, кровь и разрушения. А именно к этому в конечном итоге приводит "партнерство" и "помощь в развитии" по-американски", - написал Слуцкий.

Он отметил, что именно так Запад подступался к Киеву. Сейчас виден результат - Украина превратилась в "марионетку США", банкрота с разрушенной экономикой, внешним управлением и утраченным суверенитетом, страну, где десятки тысяч украинцев отдали жизнь за чужие интересы и амбиции, считает Слуцкий.

Ранее исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким заявила, что Соединенные Штаты должны наращивать всестороннюю помощь Армении, в том числе в оборонном партнерстве и работе в сфере безопасности.