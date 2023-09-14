Постпред России в Вене заявил об отсутствии на ЗАЭС военных и тяжелых вооружений

По словам Михаила Ульянова, с территории станции атаки никогда не велись

ВЕНА, 14 сентября. /ТАСС/. На Запорожской АЭС военные, тяжелые вооружения или боеприпасы никогда не размещались. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"С территории ЗАЭС никакие атаки никогда не велись. На станции никогда не размещались тяжелые вооружения и боеприпасы к ним. Нет на ЗАЭС и военного персонала, который мог бы использоваться для нападений с территории станции. Нами осуществлены конкретные шаги, не представляющие угрозы ни для самой ЗАЭС, ни для ее персонала, по защите наиболее чувствительных структур, систем и компонентов станции от нападений или диверсий", - сказал дипломат на сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

Он отметил, что Секретариат МАГАТЭ подтверждает эти данные.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее изложил принципы обеспечения ядерной безопасности ЗАЭС. По его словам, станция не должна использоваться для совершения атак или в качестве объекта обстрелов.