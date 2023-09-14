Зампостпреда РФ: США продолжают попытки вербовки дипломатов постпредства России при ООН

Заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Мария Заболоцкая отметила, что Соединенные Штаты последовательно оказывают давление на представительство России

ООН, 15 сентября. /ТАСС/. Американские спецслужбы продолжают попытки вербовки сотрудников постпредства России при ООН, оказывая на них психологическое давление. Об этом заявила заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Мария Заболоцкая, выступая на заседании Комитета по сношениям ООН со страной пребывания.

"На прошлом заседании я рассказывала о том, что специальные службы США оказывают навязчивое внимание представителям России, приезжающим в ООН. Однако по его итогам эта практика была продолжена. Я предлагаю членам Комитета представить себе ситуацию, когда вы или члены вашей семьи идут за хлебом в ближайший магазин, где их встречает представитель ФБР. Как вы думаете, это нормальная ситуация? - обратила внимание дипломат. - Отвечает ли она букве и духу Соглашения? США последовательно оказывают давление на постпредство России и в целом препятствуют участию нашей страны в работе всемирной организации".

"Хотели бы также проинформировать Комитет, что в адрес генсекретаря ООН было направлено 16 писем по вопросу о невыполнении страной пребывания своих обязательств, в том числе от имени министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, а также совместные обращения группы наиболее пострадавших государств, - отметила Заболоцкая. - То, что речь идет о нарушении обязательств страны пребывания в отношении определенной группы государств, а другая группа государств, в том числе та, что время от времени выступает в этом комитете со словами, что, на их взгляд, «проблемы не такие уж серьезные», говорит об отдельном виде нарушения - дискриминации в отношении представителей и представительств определенной группы государств".