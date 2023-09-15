Небензя заявил, что Украина получила в этом году от ООН около $1,8 млрд

По словам постоянного представителя России при ООН, это больше на $1 млрд, чем помощь Афганистану

ООН, 15 сентября. /ТАСС/. Украина получила в этом году от ООН около $1,8 млрд, что больше на $1 млрд, чем помощь Афганистану. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Небензя назвал Украину "лидером по привлечению донорского внимания". По его словам, Киев в этом году получил только от ООН гуманитарной помощи на $1,83 млрд. "Это на $300 млн больше, чем для поддержки многострадального населения Сирии. Это на $1 млрд больше, чем помощь простым людям Афганистана, в полной мере вкусившим «экспериментальную демократизацию» США и НАТО".

"Многие из этих людей, как мы знаем, теперь в отчаянии соглашаются на продажу органов, а некоторые семьи продают детей, чтобы найти средства для пропитания остальных членов семьи. Только об этом некоторые наши коллеги не любят говорить, - обратил внимание дипломат. - Особенно хотелось бы подчеркнуть положение в государствах Африки, чье самостоятельное экономическое и сельскохозяйственное развитие на протяжении десятилетий ограничивается бывшими метрополиями сознательно, к чему прибавляются и неоколониальные инструменты, что лишь усугубляет зависимость упомянутых стран".