Олег Кожемяко официально вступил в должность губернатора Приморья по итогам выборов

Во Владивостоке состоялась инаугурация, на которой глава края принес присягу

ВЛАДИВОСТОК, 15 сентября. /ТАСС/. Церемония вступления в должность губернатора Приморского края прошла во Владивостоке после выборов, сообщает корреспондент ТАСС. Действующий глава края Олег Кожемяко принес присягу.

"Вступая в должность губернатора Приморского края, клянусь добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности губернатора, уважать и защищать права и свободы человека, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации и Устав Приморского края, верно служить народу", - произнес Кожемяко слова клятвы на церемонии.

Выборы губернатора края в Приморье прошли с 8 по 10 сентября. Прошлые выборы губернатора в Приморье прошли в сентябре 2018 года, результаты их второго тура были признаны недействительными из-за многочисленных нарушений. На повторных выборах в декабре 2018 года победу одержал Кожемяко, в качестве самовыдвиженца он заручился поддержкой 420,7 тыс. избирателей (61,88%).

Олег Кожемяко родился 17 марта 1962 года в селе Черниговка Приморского края. В 2008 году закончил обучение в Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации. В 2018 году был выбран губернатором Приморья.