Михаил Котюков вступит в должность губернатора Красноярского края 19 сентября

На прошедших 8-10 сентября выборах, он получил более 70% голосов

КРАСНОЯРСК, 15 сентября. Михаил Котюков, избранный 8-10 сентября губернатором Красноярского края, вступит в должность главы региона 19 сентября. Такое решение было принято на чрезвычайной сессии Законодательного собрания края, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Решение принято единогласно. Таким образом <...> установлено, что Михаил Михайлович Котюков вступает в должность губернатора Красноярского края 19 сентября 2023 года в торжественной обстановке, в Большом концертном зале", - сообщил председатель краевого парламента Алексей Додатко по итогам голосования.

На чрезвычайной сессии был рассмотрен один вопрос - дата вступления в должность избранного губернатора.

В конце апреля текущего года замминистра финансов РФ 46-летний Михаил Котюков был назначен врио губернатора региона. Это произошло после того, как занимавший на тот момент пост главы края Александр Усс сообщил, что получил от президента РФ Владимира Путина предложение продолжить работать на федеральном уровне. 8-10 сентября Котюков был избран губернатором края, получив более 70% голосов.