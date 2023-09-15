Глава Приморья освободил от должности зампреда Петрова из-за проблемы ЖСК "Остров"

Олег Кожемяко сообщил, что все объекты жилищно-строительного кооператива на острове Русском должны были сдать в эксплуатацию еще в октябре 2022 года

ВЛАДИВОСТОК, 15 сентября. /ТАСС/. Губернатор Приморья Олег Кожемяко освободил от должности зампреда правительства края Михаила Петрова из-за того, что он не справился в срок с решением проблемы пайщиков жилищно-строительного кооператива (ЖСК) "Остров", сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Петров не справился с поставленной задачей - вовремя вручить ключи от уже готовых коттеджей, не находился в нужный момент на площадке, докладывал мне неверную информацию, поэтому он отстранен от занимаемой должности. Я в ближайшее время проведу встречу с пайщиками, прокуратура окажет нам юридическую поддержку в этом вопросе. Считаю, что граждане должны получить ключи от долгожданного жилья", - обозначил Кожемяко, которого цитирует пресс-служба.

Уточняется, что все объекты жилищно-строительного кооператива на острове Русском должны были сдать в эксплуатацию еще в октябре 2022 года. Но на сегодняшний день работа не выполнена.

Петров занимал должность заместителя председателя правительства Приморья с 2019 года. Он курировал вопросы строительства, архитектуры и развития территорий региона, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства.

ЖСК "Остров" был создан 25 октября 2012 года в Приморском крае на территории острова Русский. В кооператив вошли научные сотрудники и преподаватели Дальневосточного федерального университета и Дальневосточного отделения РАН, а также семьи, имеющие трех и более детей.