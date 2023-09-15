Андрей Травников вступил в должность губернатора Новосибирской области

Он набрал 75,72% голосов избирателей на выборах главы региона

НОВОСИБИРСК, 15 сентября. /ТАСС/. Андрей Травников, набравший 75,72% голосов избирателей на выборах главы региона, прошедших 8-10 сентября, вступил в должность губернатора Новосибирской области, передает корреспондент ТАСС.

Губернатор принес присягу на торжественной церемонии вступления в должность.

Травников руководит Новосибирской областью с 2017 года. 6 октября 2017 года указом президента РФ он был назначен врио губернатора Новосибирской области. 9 сентября 2018 года избран губернатором Новосибирской области на прямых выборах (баллотировался от "Единой России").

На прошедших 8-10 сентября выборах действующий губернатор набрал 75,72% голосов избирателей. Второе место занял кандидат от партии КПРФ Роман Яковлев с 10,72%. Кандидат от ЛДПР Евгений Лебедев получил 7,14% голосов, Владислав Плотников от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 4,34%.

Явка на выборах губернатора Новосибирской области составила 31,86%, в выборах приняли участие 695 492 избирателя.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходили с 8 по 10 сентября.