Патрушев заявил, что Запад боится величия России, но жаждет ее богатств

Секретарь Совбеза обратил внимание, что эффективным методом укрепления западного доминирования стало психологическое воздействие на жителей других стран и континентов

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Западные страны смотрят на Россию с позиции собственного превосходства, желая завладеть ее богатствами, но одновременно и опасаясь ее. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в статье для журнала "Разведчик".

"Идеология собственного превосходства над иными народами и цивилизациями взращивалась в западных обществах веками, и она им по-прежнему близка. Именно с таких позиций на Западе смотрят и на Россию. Страшась ее величия и мощи, жаждая ее богатств, западники всегда стремились ослабить нашу страну и овладеть ее ресурсами. Поэтому то, что с началом специальной военной операции на Украине Запад накрыла волна русофобии, совершенно не удивляет", - отметил он.

Патрушев обратил внимание, что эффективным методом укрепления западного доминирования стало психологическое воздействие на жителей других стран и континентов. "В течение столетий профессиональные пропагандисты из Старого Света выстраивали аргументацию, согласно которой они не просто несут добро другим народам, но и якобы делают это в форме благотворительности, едва ли не в ущерб себе", - указал он.

Секретарь Совбеза РФ привел в пример строки английского поэта Редьярда Киплинга о "бремени белого человека", которое, по его словам, заключается в направлении своих "лучших сыновей на службу к угрюмым племенам". "При этом не столь широко известно, что некоторые английские колонии, например Австралия, изначально использовались только для того, чтобы очистить метрополию от преступников и маргиналов", - заметил Патрушев.