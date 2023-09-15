Патрушев заявил, что США фактически поглощают другие государства через расширение НАТО

Секретарь Совбеза указал, что ради глобального господства Запад использует прямое военное воздействие, угрозы применения силы, "приватизацию" элит, цветные революции, поощряет терроризм и экстремизм

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Постоянное расширение НАТО позволяет США фактически поглощать другие государства, подчиняя их своим интересам. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в статье для журнала "Разведчик".

Он указал, что ради глобального господства Запад использует прямое военное воздействие, угрозы применения силы, "приватизацию" элит, цветные революции, поощряет терроризм и экстремизм.

"Так, непрерывное расширение Североатлантического альянса фактически обеспечивает США возможность поглощать государства, лишать их самостоятельности при отстаивании ими своих национальных интересов", - заметил секретарь Совбеза РФ.

По его оценке, двуличие НАТО не скрыть ни под каким предлогом. Патрушев обратил внимание, что на словах натовцы годами провозглашают приверженность миру, но при этом "воюют или угрожают войной любой стране, не согласной с политикой США".

"Военная мощь НАТО используется для сохранения западной гегемонии, экономического закабаления, политического давления на государства, не представляющие для альянса военной угрозы. За семь десятилетий натовцы стали участниками более чем 200 военных конфликтов по всему миру", - привел статистику он.

При этом, продолжил секретарь Совбеза РФ, на практике "натовские армии для Америки также являются колониальными". "При необходимости Вашингтон легко отправит на убой войска других стран - членов альянса, не рискуя жизнями представителей "исключительного" американского народа", - резюмировал он.