Патрушев: историческая память служит важнейшим ресурсом в противостоянии колониализму

Секретарь Совета безопасности РФ заявил, что народы во всех регионах мира помнят столетия ожесточенного гнета, и "никакие басни о "цивилизаторской миссии белого человека" не в состоянии вытравить у них ужасы английского рабовладения, злодеяния гитлеровских нацистов и их приспешников"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Важнейшим ресурсом в борьбе с современными колониалистами является историческая память, которую Запад вопреки стараниям так и не смог стереть, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев в интервью журналу "Разведчик".

"Важнейшим ресурсом в противостоянии замыслам современных колониалистов является историческая память, которую западники вопреки стараниям так и не смогли стереть", - сказал он.

По словам Патрушева, народы во всех регионах мира помнят столетия ожесточенного гнета, и "никакие басни о "цивилизаторской миссии белого человека" не в состоянии вытравить у них ужасы английского рабовладения, злодеяния гитлеровских нацистов и их приспешников". "Не забудут и бельгийцев, отрубавших жителям Конго конечности в наказание за недостаточные результаты в сборе каучука, и французов с американцами, за два века бесчеловечных грабежей превративших цветущий остров Гаити в гигантскую трущобу", - продолжил секретарь СБ РФ.

Кроме того, общеизвестно, что уничтожение Ливии, две иракские кампании и волна арабских цветных революций стали прямым следствием попытки Вашингтона удержать африканские страны и богатые энергоресурсами государства Ближнего Востока от выхода из-под западного контроля, заметил Патрушев.

Он также обратил внимание на то, что ООН остается основным механизмом диалога и координации государств по вопросам, требующим совместных действий, а в Уставе Организации уже заложен принцип многополярности на основе регионального представительства. "В этой связи все актуальнее становится вопрос о расширении состава Совета Безопасности ООН за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки", - подчеркнул секретарь российского Совбеза.

По его словам, для перехода к многополярному типу мироустройства уже сформировались объективные предпосылки, обусловленные глубоким социально-экономическим и политическим кризисом западного мира и стремительным развитием незападных обществ. Помимо этого, есть и "субъективные причины, выражающиеся в стремлении целого ряда игроков выстраивать глобальную архитектуру нового типа, в которой не будет места делению стран и народов на классы, типы и сорта", указал Патрушев.