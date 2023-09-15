Патрушев заявил, что Европа начинает представлять все большую угрозу для гегемонии США

Секретарь Совбеза отметил, что в попытках сохранить доминирование Запад сам уничтожил инструменты, которые работали на него лучше, чем военная машина

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Европа, которая в последнее время стала стремиться к суверенитету и автономии, становится все большей и большей угрозой для гегемонии США, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью журналу "Разведчик".

"Европа, которую в последнее время будоражит стремление к суверенитету (его еще называют "стратегической автономией"), также представляет все большую угрозу для гегемонии США", - сказал он.

Секретарь СБ РФ обратил внимание на то, что конфликт на Украине был организован Вашингтоном и Лондоном не только с целью нанести стратегическое поражение России, "но и ослабить Европу, где ранее "первую скрипку" играла Германия".

При этом в попытках сохранить доминирование Запад сам уничтожил инструменты, которые работали на него лучше, чем военная машина, отметил Патрушев. По его словам, речь идет о свободе перемещения товаров и услуг, транспортно-логистических коридорах, единой системе расчетов, глобальном разделении труда и цепочках создания добавленной стоимости. В результате западники ударными темпами сами отгораживаются от остального мира, а доля США в мировом ВВП быстро падает, заметил секретарь Совбеза РФ. "Нынешнее десятилетие пройдет под лозунгами импортозамещения и отказа от доллара", - подчеркнул он.

Стратегия "печатного станка", как и вся финансовая система Запада жизнеспособны ровно до тех пор, пока США и их сателлиты ведут новые колониальные войны, указал Патрушев. "Однако нет финансовых пирамид, которые существуют вечно. Это непреложный закон экономики", - напомнил он.

Секретарь российского Совбеза в этой связи отметил, что "уже в обозримом будущем США придется смириться с ролью одного из полюсов многополярного мира, а Европе, согласившейся стать американским вассалом, нужно будет еще изрядно потрудиться, чтобы обрести геополитическую самостоятельность".