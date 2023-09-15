Патрушев заявил, что экспансия США сопровождается переформатированием менталитета стран

По словам секретаря Совбеза РФ, в общественное сознание этих стран "планомерно и навязчиво вкладываются лживые идеи и ценности, призванные закрепить неоколониальные притязания Запада"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Насаждение влияния США сопровождается принудительным переформатированием менталитета других стран, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в статье для журнала "Разведчик".

"Экспансия военной машины США сопровождается принудительным переформатированием менталитета и духовности населения всех стран, на которые англосаксы намерены расширять свое влияние. В их общественное сознание планомерно и навязчиво вкладываются лживые идеи и ценности, призванные закрепить неоколониальные притязания Запада", - указал секретарь Совбеза.

Он перечислил, что в первую очередь Запад навязывает идеи глобализма, "полной противоположности патриотизма, который не признает многообразия культур", и призван загнать все страны под знамена западной "цивилизации потребления".

Во-вторых, по словам Патрушева, США внедряют пропаганду лживых теорий гендерного многообразия. "Наконец, это разработка и навязывание безумных псевдоэкологических доктрин, призванных под лозунгами сохранения природы обосновать необходимость радикального сокращения численности человечества", - добавил он.

Как обратил внимание секретарь СБ, Запад культивируют лженаучную концепцию трансгуманизма, "по которой человек объявлен промежуточным звеном биологического и социального развития, что влечет за собой требование по его "улучшению".

"Ставка на антигуманные, откровенно человеконенавистнические идеи давно стала визитной карточкой западноевропейских и американских элит. Предлагаемые доктрины, по сути, являются попыткой Запада сохранить свои прежние блага и привилегии", - подчеркнул Патрушев. Он указал, что страны, которые не хотят следовать этим идеям, становятся для США и союзников "врагами, подлежащими перевоспитанию". Секретарь Совбеза считает, что большей части человечества, которая не хочет становится "кормовой базой" важно объединиться и "положить конец неоколониальной гегемонии".