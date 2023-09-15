15 сентября, 07:12

Патрушев заявил, что западные спецслужбы создали почти все крупные группировки террористов

По мнению секретаря Совбеза, международный терроризм "в нынешнем виде является прямым инструментом продвижения влияния атлантистов"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Западные спецслужбы сформировали и спонсируют большинство из существующих крупных террористических группировок. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в статье для журнала "Разведчик".

Он обратил внимание, что международный терроризм "в нынешнем виде является прямым инструментом продвижения влияния атлантистов". "Практически все современные крупные террористические группировки созданы, снабжаются и финансируются западными спецслужбами, выполняющими решения политического руководства своих стран", - указал Патрушев.

Секретарь Совбеза РФ заметил, что схожая ситуация сложилась и с транснациональной организованной преступностью. Он напомнил, что Англия, Франция, Испания, Португалия и США "никогда не гнушались пользоваться услугами пиратов и прочих бандитов для достижения своих политических и экономических целей", при этом все награбленное "так или иначе оседало на Западе".

"Главной причиной современных миграционных кризисов также стали спровоцированные западниками конфликты и их многовековая хищническая политика по отношению к государствам Ближнего Востока, Азии, Африки и Латинской Америки", - подчеркнул Патрушев. 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссия
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