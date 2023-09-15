Патрушев заявил, что Россия воспринимается Западом как постоянная угроза

По словам секретаря Совбеза, "против России задействован весь арсенал средств, имеющихся у противников"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Россия воспринимается странами Запада как постоянная угроза, против нее задействован весь арсенал средств. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в статье для журнала "Разведчик".

Как отметил Патрушев, это связано с тем, что "демонтаж колониальной системы начался после Второй мировой войны под непосредственным влиянием достижений и побед Советского Союза", ведь именно тогда западные страны потеряли контроль над своими "владениями", а "десятки государств мира получили независимость".

"Россия воспринимается Западом как постоянная угроза, - написал секретарь Совбеза. - Сегодня против России задействован весь арсенал средств, имеющихся у противников".

Патрушев пояснил, что это "не только угрозы или санкции", но и подконтрольные информационные ресурсы, "многоуровневая система обработки общественного мнения". "В этой связи следует помнить, что для защиты от западной геополитической агрессии одного военного потенциала, даже продвинутого, ракетно-ядерного, недостаточно. Важно организованно противостоять ей в масштабной битве за умы и сердца", - подчеркнул секретарь СБ.

Как отметил Патрушев, распад СССР привел "к смещению баланса сил", и западные страны воспользовались этим, чтобы "усилить свой диктат по всему миру". "Сегодня США и Европа тратят огромные ресурсы на поиск и воспитание в специализированных образовательных центрах так называемых молодых демократических лидеров, которые затем будут использованы для организации госпереворотов в целях образования в ранее самостоятельных государствах зависимых от Запада режимов", - указал секретарь Совбеза.

По его словам, дополнительные рычаги влияния западники получают, втягивая в обучение перспективных управленцев и представителей силовых структур. "За последние годы выявлены и обезврежены сотни сотрудников иностранных спецслужб, а также других лиц, причастных к организации разведывательно-подрывной деятельности против нашей страны и наших стратегических партнеров", - отметил Патрушев.

О тактике Западных стран

Как обратил внимание секретарь СБ, США и их союзники, получив отпор, перешли к тактике разрушения. "Игнорируя цели и принципы Устава ООН, стремятся подменить международное право "порядком, основанным на правилах", которые они сами же и определяют", - подчеркнул Патрушев.

"Политикоформирующие круги США убедили себя в якобы особом мессианском предназначении Америки - управлять миром посредством проведения силовой внешней политики, не признавая ничьих интересов", - сообщил Патрушев. Так, добавил Патрушев, "Запад пытается разрушить неподконтрольные ему объединения: АСЕАН, ШОС, БРИКС, СНГ, ЕАЭС и другие, - с целью превратить самостоятельные государства в своих вассалов".

"В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) Белый дом одержим идеей сформировать сетевую структуру безопасности, в которой значительное место отводится Токио. Вынашиваются планы по созданию филиала НАТО в АТР", - перечислил секретарь Совбеза. Также, он отметил, что Вашингтон "никак не может расстаться с мыслью о филиале карманного НАТО на Ближнем Востоке".