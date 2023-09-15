Патрушев: формирование нового миропорядка ускорилось на фоне проведения Россией СВО

По словам секретаря Совбеза РФ, Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки и арабского мира - "это полюса будущего миропорядка"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Формирование нового миропорядка существенно ускорилось на фоне проведения Россией специальной военной операции (СВО), так как центр экономической активности сместился с Запада в развивающиеся страны. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в статье для журнала "Разведчик".

Он обратил внимание на то, что Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки и арабского мира - "это полюса будущего миропорядка".

"На фоне жесткого противостояния России с коллективным Западом, горячей фазой которого стала спецоперация на Украине, процесс его формирования существенно ускорился", - указал Патрушев. По его словам, убедительным подтверждением этому служит отказ большинства стран присоединиться к антироссийским санкциям. "Мы являемся свидетелями того, как центр экономической активности сместился с глобального Запада в страны, которые до сих пор было принято называть развивающимися. По объему производимой продукции, масштабам инвестиций, темпам технологического прогресса и росту качества жизни населения они уже превзошли и США, и Европу", - отметил секретарь Совбеза.

Он считает неудивительным, что в начале XXI века, когда ресурсы стало труднее добывать, западные глобалисты оказались в сложной ситуации и "пирамида паразитизма зашаталась". "В разных регионах мира возникли очаги борьбы за свободу. Независимые государства перестали мириться с системным грабежом. На планете сформировались центры силы, которые более не желают подчиняться гегемонии англосаксов", - подчеркнул Патрушев.