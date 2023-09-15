Патрушев заявил, что цифровые гиганты пытаются установить социальный контроль над миром

Секретарь Совбеза отметил, что политику на Западе определяет крупный капитал

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Американские цифровые гиганты даже не скрывают свои технологии сбора личных данных и попытки установить социальный контроль над миром, так как политику на Западе определяет крупный капитал. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в статье для журнала "Разведчик".

"Политику в странах Запада формируют не избранные гражданами органы власти, а все тот же крупный капитал. Американские оружейные концерны давно чувствуют себя хозяевами Пентагона, а их коллеги из информационных гигантов вроде Google, Meta (признана в РФ экстремистской, ее деятельность в России запрещена - прим. ТАСС), Apple, Microsoft и Amazon даже не пытаются скрывать использование в собственных целях технологий по сбору личных данных и социального контроля по всему миру", - отметил он.

Патрушев напомнил, что и раньше на Западе колониально-империалистические проекты планировались и реализовывались прежде всего частным капиталом: купцами, предпринимателями, акционерными обществами и корпорациями, по могуществу превосходившими многие государства. Сегодня на смену ост-индским компаниям и колониальным администрациям пришли транснациональные корпорации, пояснил Патрушев.

"Конгломерат частных банков, известный как Федеральная резервная система (ФРС) США, является кредитором американского правительства, которое, в свою очередь, посадило на "долларовую иглу" остальной мир. Вашингтон продолжает сознательно, пусть и вынужденно, наращивать государственный долг, который уже превысил $32,5 трлн. Председатели ФРС, сменяя друг друга, с хвастовством заявляют, что Соединенные Штаты способны погасить любой взятый кредит, поскольку могут неограниченно печатать денежные знаки", - описал ситуацию секретарь Совбеза РФ.