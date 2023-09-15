Александр Моор официально вступил в должность губернатора Тюменской области

Губернатор принес присягу

ТЮМЕНЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Избранный губернатором Тюменской области Александр Моор официально вступил в должность, передает корреспондент ТАСС с церемонии.

Губернатор принес присягу. "Вступая в должность губернатора Тюменской области, торжественно клянусь, добросовестно исполнять обязанности губернатора, защищать интересы населения области, уважать и охранять права и свободы человека, соблюдать Конституцию и законы РФ, устав и законы Тюменской области", - сказал Моор.

Выборы губернатора Тюменской области проходили по единому избирательному округу, в который входит территория Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. В регионе было задействовано 64 территориальные и 2 005 участковых избирательных комиссии. По данным облизбиркома, существенных нарушений в ходе голосования не выявили.

Моора переизбрали на второй срок, на выборах главы региона он набрал 78,77% голосов по итогам обработки 100% протоколов. Ранее выборы губернатора Тюменской области прошли в 2018 году досрочно, в связи с уходом с поста Владимира Якушева на должность главы Минстроя РФ. Президент России Владимир Путин 29 мая назначил Моора врио губернатора Тюменской области, с 2011 года Моор занимал пост мэра Тюмени.