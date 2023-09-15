В МИД РФ прокомментировали внесение Ким Чен Ына в список сайта "Миротворец"

Как считают в ведомстве, Киев не сможет посеять раздор между Москвой и Пхеньяном

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Внесение лидера КНДР Ким Чен Ына в список украинского сайта "Миротворец" является очередной провокацией, Киев не сможет посеять раздор между Москвой и Пхеньяном подобными действиями. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Это очередная провокация киевского режима, попытка запугать нас всех. Попытка тщетная, как и все, что делает сайт "Миротворец" и те представители киевского режима, которые за ним стоят. Нашу дружбу с Северной Кореей, уверен, никакими провокационными, гаденькими действиями поколебать невозможно", - сказал замминистра иностранных дел, отвечая на вопрос ТАСС. "Киевскому режиму и любому другому режиму это не под силу", - отметил Галузин.

Ранее стало известно, что Ким Чен Ын был внесен в базу украинского сайта "Миротворец", где публикуются личные данные людей, которых создатели портала считают врагами страны. Причиной внесения в список на сайте указано в том числе "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины" и пособничество РФ. На сайте приводятся личные данные северокорейского лидера, указывается, что он находится под санкциями различных стран мира. Датой внесения в базу значится 6 сентября.