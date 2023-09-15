Лавров: вокруг темы российско-украинских переговоров возникает настоящий заговор

По словам главы МИД РФ, Москва готова реагировать на все серьезные инициативы по российско-украинскому урегулированию

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Вокруг темы российско-украинских переговоров возникает настоящий заговор, попытки "поставить все с ног на голову". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на круглом столе, посвященном урегулированию украинского кризиса.

"Вокруг темы так называемых переговоров возникает настоящий заговор и попытки через псевдодипломатию поставить все с ног на голову", - сказал глава МИД РФ.

"Точно так же, как это делали во время начала украинских событий, которые долгие годы были в приоритете у наших западных коллег, прежде всего у США и Британии. Они инвестировали миллиарды долларов в украинскую оппозицию, привели ее к власти путем антиконституционного кровавого государственного переворота", - добавил Лавров.

По его словам, РФ готова реагировать на все серьезные инициативы по российско-украинскому урегулированию, эта позиция не менялась. "Мы как заявили, что на все серьезные предложения будем реагировать, так мы и действуем", - отметил он.

В этой связи Лавров напомнил, в частности, о недавних визитах лидеров африканских стран в Россию, которые выступили с инициативой по украинскому урегулированию.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва не отказывается от переговоров по Украине.