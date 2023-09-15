Лавров заявил о готовности РФ встретиться с посланником Ватикана по Украине

Глава МИД РФ напомнил, что российская сторона проводила встречи по Украине с представителями из Турции, "у которых тоже есть различные идеи"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Российская сторона готова встретиться с главой конференции итальянских епископов кардиналом Маттео Дзуппи для обсуждения украинского кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на круглом столе, посвященном урегулированию украинского кризиса.

"Сейчас продолжаются усилия Ватикана, чей посланник собирается в очередной раз приехать. Мы со всеми готовы встречаться, со всеми готовы разговаривать", - сказал он.

Министр напомнил, что РФ проводила встречи по Украине с представителями из Турции, "у которых тоже есть различные идеи". "Ценим те усилия, которые без большой рекламы предпринимали Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, прежде всего, в организации обмена военнопленными", - добавил он.