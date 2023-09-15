15 сентября, 08:22,
обновлено 15 сентября, 08:57
Военная операция на Украине

Лавров заявил о готовности РФ встретиться с посланником Ватикана по Украине

Глава МИД РФ напомнил, что российская сторона проводила встречи по Украине с представителями из Турции, "у которых тоже есть различные идеи"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Российская сторона готова встретиться с главой конференции итальянских епископов кардиналом Маттео Дзуппи для обсуждения украинского кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на круглом столе, посвященном урегулированию украинского кризиса.

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"Сейчас продолжаются усилия Ватикана, чей посланник собирается в очередной раз приехать. Мы со всеми готовы встречаться, со всеми готовы разговаривать", - сказал он.

Министр напомнил, что РФ проводила встречи по Украине с представителями из Турции, "у которых тоже есть различные идеи". "Ценим те усилия, которые без большой рекламы предпринимали Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, прежде всего, в организации обмена военнопленными", - добавил он. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияВоенная операция на Украине
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