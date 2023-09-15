Лавров: Запад пытается жульничеством перетянуть страны мира на свои позиции по Украине

По словам министра иностранных дел РФ, Запад уже долгие месяцы говорит, что "формула мира" президента Украины Владимира Зеленского является единственной основой для переговоров

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Запад прямым жульничеством пытается перетянуть страны глобального большинства в сторону поддержки "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на круглом столе, посвященном урегулированию украинского кризиса.

"И в последнее время [государства Запада] стали пытаться затащить на поддержку этой формулы страны глобального большинства. Расчет прям совсем на наивных людей, неискушенных даже не только в дипломатии, а просто в нормальном общении между взрослыми, - сказал глава МИД РФ. - То, что это жульничество прямое, - объяснять не надо. Затащить в абсолютно нереалистичную, русофобскую, ультимативную затею нормальные страны, а потом прикрываться именем этих нормальных стран, говорить: "Вы знаете, у нас растет поддержка и в странах Азии, Африки и Латинской Америки".

Запад, как указал Лавров, уже долгие месяцы говорит, что эта "формула мира" является единственной основой для переговоров. "Я даже не удивляюсь, потому что это ровно те методы нечистоплотные, которыми Запад пользуется не только в отношении Украины, на многих других направлениях глобальной политики", - заключил министр.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в середине ноября 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, выдвинул "план достижения мира" из десяти пунктов. Среди них значатся обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех" и восстановление территориальной целостности Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее подчеркивала, что так называемый мирный план Зеленского является очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что заявления Зеленского о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий.