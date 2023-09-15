Глава МИД Мьянмы прибыл с визитом в Минск

По данным Telegram-канала "Глас МИДа", 15 сентября состоится открытие генерального консульства страны

МИНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер, министр иностранных дел Мьянмы Тан Све прибыл с визитом в Минск. Об этом сообщил близкий к белорусскому дипломатическому ведомству Telegram-канал "Глас МИДа".

"В Беларусь с визитом прибыл заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Республики Союз Мьянма Тан Све", - говорится в сообщении.

На размещенной в канале фотографии запечатлено, как главу МИД Мьянмы у здания белорусского внешнеполитического ведомства встречает министр иностранных дел республики Сергей Алейник.

Планируется, что в пятницу в Минске состоится открытие генерального консульства Мьянмы.

С 13 сентября Тан Све находился с визитом в России, где, в частности, встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.