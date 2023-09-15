15 сентября, 08:46

Глава МИД Мьянмы прибыл с визитом в Минск

По данным Telegram-канала "Глас МИДа", 15 сентября состоится открытие генерального консульства страны

МИНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер, министр иностранных дел Мьянмы Тан Све прибыл с визитом в Минск. Об этом сообщил близкий к белорусскому дипломатическому ведомству Telegram-канал "Глас МИДа".

Читайте также
Глава МИД Мьянмы пригласил российских туристов посетить странуМИД Мьянмы заявил, что рассчитывает расширить сотрудничество с РФ во всех областяхЛавров и глава МИД Мьянмы обсудили взаимодействие центробанков

"В Беларусь с визитом прибыл заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Республики Союз Мьянма Тан Све", - говорится в сообщении.

На размещенной в канале фотографии запечатлено, как главу МИД Мьянмы у здания белорусского внешнеполитического ведомства встречает министр иностранных дел республики Сергей Алейник.

Планируется, что в пятницу в Минске состоится открытие генерального консульства Мьянмы.

С 13 сентября Тан Све находился с визитом в России, где, в частности, встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. 

Теги:
РоссияМьянмаАлейник, Сергей Федорович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация