Котюков отказался от мандата в городском совете Красноярска

От мандатов также отказались несколько членов партии "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ и "Зеленые"

КРАСНОЯРСК, 15 сентября. /ТАСС/. Избранный губернатором Красноярского края Михаил Котюков, возглавлявший список "Единой России" на выборах в городской совет Красноярска, отказался от мандата муниципального депутата. Об этом ТАСС сообщила председатель избиркома Красноярска Елена Теплякова.

"В партии "Единая Россия" от мандатов отказались врио губернатора Михаил Котюков (№1 в списке), депутат Госдумы Юрий Швыткин (№2), глава Красноярска Владислав Логинов (№3), депутат Законодательного собрания края Елена Пензина (№5)", - сообщила она. Места отказавшихся лидеров списка переданы в территориальные группы - воспитателю кадетского корпуса Павлу Мокину, заведующей детсадом Юлии Белоголовой, сотруднику компании "Дилор" Максиму Савченко и руководителю регионального исполкома Общероссийского народного фронта Оксане Ларионовой. Также в территориальной группе № 14 списка партии "Единая Россия" преподаватель СФУ Игорь Балоболенко отказался от мандата, его место займет номер два в этой территориальной группе - лаборант Красноярского государственного медицинского университета Елизавета Белова.

В ЛДПР от мандатов также отказался лидер либерал-демократов Леонид Слуцкий (№1), член партии Виктор Бут (№2), депутат заксобрания Александр Глисков (№3) и депутат Госдумы Сергей Каргинов (№ 4). Их мандаты также переданы в территориальные группы ЛДПР - депутатам горсовета Роману Крастелеву и Семену Сендерскому, директору "Кабель плюс-системы" Ивану Петрову, депутату горсовета Сосновоборска Максиму Плютову.

Лидер списка КПРФ и помощник депутата заксобрания региона Елена Родикова передала мандат второму номеру в списке - помощнику гендиректора агрофирмы "Учумский" Марии Лейбович. В партии "Зеленые" депутат заксобрания и № 1 в списке Ирина Иванова отказалась от места в горсовете, ее мандат передан гендиректору телеканала "8 канал" Ивану Головкину, второму номеру в списке.

Выборы в горсовет прошли 8-10 сентября. На них победила "Единая Россия" получившая 30 из 36 мест, либерал-демократы провели 4 депутатов, по одному мандату у КПРФ и партии "Зеленые". Также в единый день голосования в крае прошли выборы губернатора, в которых победил Котюков, набравший более 70%.