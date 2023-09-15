Путин заявил о широком применении кассетных боеприпасов украинцами на поле боя

Президент отметил, что Вашингтон считает использование таких боеприпасов преступлением, но при этом "себе позволяет это делать, и именно это является главной проблемой сегодняшних международных отношений"

СОЧИ, 15 сентября. /ТАСС/. Украина "самым широким образом" применяет кассетные боеприпасы в зоне специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Комментируя вопрос, применяются ли сейчас украинской стороной кассетные боеприпасы на поле боя, глава российского государства сказал: "Применяются, и самым широким образом".

"Но я же уже это комментировал, мне здесь добавить нечего", - отметил Путин.

По его словам, в ситуации с использованием кассетных боеприпасов "как в капле воды отражается то, что в мире происходит в целом". "Что я имею в виду: есть одна страна, которая считает, что она исключительная, - это Соединенные Штаты [Америки]", - пояснил президент РФ. "Даже то, что она считает преступлением, она позволяет себе делать, потому что ведь США применяют кассетные боеприпасы в данном случае, просто руками украинцев", - указал он.

Путин отметил, что Вашингтон считает использование таких боеприпасов преступлением, но при этом "себе позволяет это делать, и именно это является главной проблемой сегодняшних международных отношений". По его словам, именно по этой причине подавляющее большинство участников международного общения борются вместе с Россией за создание многополярного мира, поскольку такая ситуация почти никого не устраивает. "Я говорю "почти", потому что даже те страны, которые являются как бы союзниками США, уверяю вас, им тоже эта ситуация не нравится, когда [их] держат как статистов каких-то", - заметил президент РФ.

"Да, они [США] применяют [кассетные боеприпасы], к сожалению, сами называют это преступлением и делают это", - подытожил Путин.