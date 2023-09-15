Клычков вступил в должность губернатора Орловской области

Он набрал 82,09% голосов

ТАСС, 15 сентября. Андрей Клычков, переизбранный на пост губернатора Орловской области, официально вступил в должность главы региона. Церемония с участием полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева прошла в здании правительства региона.

"Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Орловской области уважать и охранять права и свободы человека, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, устав, основной закон Орловской области, верно служить народу", - сказал Клычков.

Итоговая явка избирателей на выборах губернатора Орловской области, проходивших с 8 по 10 сентября, составила 55,98%. Проголосовали свыше 337 тыс. человек. На должность губернатора Орловской области был избран Клычков, получивший 276 842 голоса избирателей, что составляет 82,09% от принявших участие в голосовании. Кандидат от партии "Новые люди" Светлана Ковалева получила 7,17% голосов, Владислав Числов от ЛДПР - 8,37%.

Клычков родился 2 сентября 1979 г. в Калининграде, окончил Калининградский юридический институт МВД РФ (ныне филиал Санкт-Петербургского университета МВД) по специальности "юриспруденция", в 2004 г. - Российский университет инноваций (Москва) по специальности "политтехнология", в 2008 г. - очно-заочное отделение Дипломатической академии МИД РФ по специальности "международные отношения". Был секретарем московского городского комитета КПРФ, в декабре 2011 г. и сентябре 2016 г. баллотировался в Государственную думу VI и VII созывов по списку КПРФ от Москвы, однако думский мандат не получил. С 2017 г. руководит Орловской областью.