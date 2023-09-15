Путин призвал Украину "не плясать под чужую дудку"

По словам президента РФ, Москва остается открытой для разговора с Киевом

СОЧИ, 15 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал Украине "не плясать под чужую дудку". Такой совет он дал, отвечая на вопросы журналистов во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Российского лидера попросили прокомментировать заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, сказавшего в контексте темы переговоров Москвы и Киева, что "для танго нужны двое".

"Танго - это, конечно, хорошо. Но я думаю, что для Украины важно гопак не забыть. Вот это важно. А то так все время будут под чужую музыку и под чужую дудку плясать. А плясать, кстати, так или иначе всем придется "барыню", ну или в лучшем случае - "казачка", - заметил Путин.

Белорусский лидер поддержал выбранную Путиным метафорическую манеру и тоже высказал свое мнение о ходе переговорного процесса с Украиной. "Вроде бы и плясать уже начали. Три раунда переговоров прошли в Белоруссии, а потом [госсекретарь США Энтони] Блинкен с [министром обороны США Ллойдом] Остином [президенту Украины Владимиру] Зеленскому команду дали, и тот запретил вести переговоры. Факты на столе, факты налицо. Поэтому что тут упрекать кого-то", - прокомментировал он.

Путин напомнил, что президент Украины подписал декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. "Совершенно верно, сами себе запретили", - согласился Лукашенко.

При этом, комментируя аллегорию Блинкена о том, что переговоров как и для танго нужны двое, российский лидер упрекнул американцев в том, что "они сами не умеют танцевать этого танго". "Конечно, это замечательная, изумительная музыка и движения красивые, но Соединенные Штаты все пытаются решать с позиции силы - или с помощью экономических санкций, или финансовых ограничений, угрозой применения военной силы, либо принуждения ею", - сказал Путин. "Они пытаются кого-то учить, а сами этого делать не умеют и не хотят, скорее всего просто не хотят", - подчеркнул президент.

По словам Путина, Москва остается открытой для разговора с Киевом. "Я уже на этот счет говорил: мы никогда не отказывались от переговоров. Поэтому, пожалуйста - если другая сторона хочет, пусть скажет об этом прямо", - сказал Путин. "Вот я-то говорю, а с той стороны мы что-то не слышим", - добавил он.