15 сентября, 09:23,
обновлено 15 сентября, 10:05
Военная операция на Украине

Путин назвал чушью публикации о возможном появлении северокорейских добровольцев в СВО

Речь об этом зашла в контексте переговоров президента РФ с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которые состоялись на космодроме Восточный

СОЧИ, 15 сентября. /ТАСС/. Высказывания о том, что Россия якобы просила привлечь добровольцев из КНДР для участия в специальной военной операции (СВО), - это полная чушь, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

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"Хочу сказать, что это чушь полная", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать звучащие на Западе подобные утверждения.

Речь об этом зашла в контексте переговоров Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которые состоялись два дня назад на космодроме Восточный (Амурская область). 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаКНДРРоссияВоенная операция на Украине
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