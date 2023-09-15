Экс-главу Новосибирской области Городецкого вновь назначили сенатором от региона

Соответствующее постановление принял губернатора области Андрей Травников

НОВОСИБИРСК, 15 сентября. /ТАСС/. Глава Новосибирской области Андрей Травников вновь назначил представителем от исполнительной власти региона в Совете Федерации Владимира Городецкого, следует из постановления губернатора региона.

"Постановляю наделить полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от правительства Новосибирской области Городецкого Владимира Филипповича", - сказано в документе.

Травников, победивший на выборах главы Новосибирской области, официально вступил в должность. Он набрал 75,72% голосов при явке почти 32%.

Городецкий был губернатором Новосибирской области с 2014 года, до этого он более 13 лет занимал пост мэра Новосибирска. С 2018 года является сенатором в Совете Федерации.