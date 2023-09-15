Путин заявил, что РФ будет развивать отношения с КНДР

При этом, по словам президента, Россия не собирается нарушать никаких ограничений в отношении республики

СОЧИ, 15 сентября. /ТАСС/. Россия не собирается нарушать никаких ограничений в отношении КНДР, но будет развивать отношения с ней как с соседом, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Корея наш сосед, с соседями мы так или иначе должны выстраивать добрососедские отношения. Да, есть определенные особенности, связанные с Корейским полуостровом. Мы обсуждаем это, обсуждаем открыто, мы ничего никогда не нарушаем и в данном случае ничего не собираемся нарушать. Но, конечно, будем искать возможности для развития российско-северокорейских отношений", - отметил он.