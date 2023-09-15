Воробьев представил обновленную структуру правительства Подмосковья

В частности, должность первого вице-губернатора - председателя правительства Московской области продолжит занимать Ильдар Габдрахманов

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил кандидатуры на должности вице-губернаторов и зампредов правительства Подмосковья, депутаты Мособлдумы в ходе внеочередного заседания согласовали обновленную структуру руководящего состава региона, передает корреспондент ТАСС.

Так, должность первого вице-губернатора - председателя правительства Подмосковья продолжит занимать Ильдар Габдрахманов, а вице-губернатора - руководителя администрации губернатора региона - Александр Чупраков. Кроме того, в качестве вице-губернаторов продолжат работать Ирина Каклюгина, Игорь Тресков, Евгений Хромушин. Новое кресло вице-губернатора получит Роман Каратаев - ранее он занимал должность зампредседателя правительства - руководителя главного управления региональной безопасности Подмосковья.

"Я здесь сегодня для того, чтобы представить свою команду, представителей исполнительной власти в ранге вице-губернаторов и заместителей председателя правительства. <…> Сделаю акцент на трех позициях, которые предполагают изменения. Первое из них - это вице-губернатор Каратаев Роман Александрович. <…> Сегодня в рамках его полномочий предполагается очень важное направление как на территории Подмосковья, так и на прилегающих территориях, которые также за нами закреплены и где мы активно работаем. Более того, огромный запрос на технологичность обеспечения безопасности, и совместно с правоохранительным блоком эту работу мы будем продолжать", - сказал Воробьев в ходе заседания облдумы.

Об изменениях в структуре

По предложенной обновленной структуре теперь в Подмосковье будет два первых зампреда регионального правительства - одну из позиций сохранит за собой Светлана Стригункова, другую займет Максим Фомин, который до этого работал в качестве зампреда правительства области.

"Первый заместитель председателя правительства - Фомин Максим Александрович. Перед этим блоком стоит очень серьезная задача. Мы с вами на протяжении как минимум десяти лет слышим и продолжаем слышать о проблеме обманутых дольщиков. Это задача, этот вопрос требовал много усилий и поддержки и президента, и правительства Российской Федерации. <…> В этом году мы должны и достроить, и завершить выплаты всем, кто пострадал в разные годы в разных городах. <…> На сегодняшний день у нас осталось порядка 9 тыс. [обманутых дольщиков]", - добавил Воробьев.

Помимо этого, продолжат занимать свои должности зампреды правительства Подмосковья Вячеслав Духин, Георгий Филимонов, Мария Нагорная, а также зампред правительства - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик и зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева. Кроме того, новым зампредом станет Наталия Масленкина, ранее занимавшая должность министра экономики и финансов Подмосковья. "Задача Наталии Александровны [Масленкиной] в рамках экономического блока - обеспечить максимальную эффективность, взаимодействие всего, что связано с финансами, проведением торгов, также экспертизами", - подчеркнул Воробьев.

В свою очередь председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул важность сохранения партнерских, доверительных и продуктивных отношений с членами правительства.

"Это необходимо, если мы хотим, чтобы Московская область, как и прежде, двигалась вперед, чтобы жители видели позитивные перемены в своих городах. <...> Мы вместе несем ответственность перед нашими гражданами и работаем здесь только для того, чтобы каждый житель Московской области смог жить в комфортных условиях, иметь школу, детский сад, поликлинику рядом с домом, получать меры поддержки в случае сложных жизненных ситуаций. Чтобы жители понимали, что их проблемы не ограничиваются стенами дома - они касаются и всех органов власти", - добавил он.