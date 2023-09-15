15 сентября, 09:41

Краснов заявил, что Россию и Иран объединяет подход в противодействии угрозам

Генпрокурор на встрече с иранским коллегой также отметил, что страна заинтересована "в развитии взаимодействия именно в многостороннем формате"

БАКУ, 15 сентября. /ТАСС/. Генпрокурор РФ Игорь Краснов провел встречу с иранским коллегой Мохаммадом Мовахеди Азадом, недавно назначенным на эту должность.

"Россия готова к наращиванию взаимодействия по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. Отдельно подчеркну нашу заинтересованность в развитии взаимодействия именно в многостороннем формате", - сказал Краснов на встрече с иранским коллегой.

Генпрокурор РФ пояснил, что речь идет не только о Шанхайской организации сотрудничества, но и БРИКС, а также пятистороннем формате прокуратур государств Прикаспийского региона. "Считаю, что на указанных международных площадках нам следует действовать сообща, оказывая поддержку друг другу в интересах России и Ирана", - заявил Краснов.

Он отметил, что прокуратуры двух стран объединяет подход по противодействию современным вызовам и угрозам.

Мовахеди Азади назначили генеральным прокурором Ирана в августе. Краснов также поздравил коллегу с его назначением на должность генпрокурора Ирана. 

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