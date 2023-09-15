Песков: Москва работает с Баку и Ереваном над вариантами решения по Лачинскому коридору

Госдеп ранее заявил о необходимости немедленного открытия Лачинского коридора из-за гуманитарной ситуации в Карабахе

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Россия последовательно обсуждает с армянской и азербайджанской сторонами различные варианты решения ситуации вокруг Лачинского коридора. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Российская сторона последовательно продолжает свою работу и с Баку, и с Ереваном. Мы будем делать это и дальше. Совсем недавно [в Карабах] поступила первая партия гуманитарной помощи, которая была организована, кстати, благодаря усилиям российской стороны. Мы будем продолжать работу. И сейчас разные варианты обсуждаются, прорабатываются со сторонами", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать заявления Госдепа о необходимости немедленного открытия Лачинского коридора из-за гуманитарной ситуации в Карабахе.

Как заявил 12 сентября президент России Владимир Путин, руководство Армении фактически признало суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом и в своем пражском заявлении просто зафиксировало это на бумаге. При этом в таком контексте возникают вопросы, связанные с гуманитарной составляющей и с мандатом российских миротворцев на пребывание в регионе, подчеркнул президент.

В Нагорном Карабахе 27 сентября 2020 года обострилась ситуация, начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября 2020 года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместили российских миротворцев.