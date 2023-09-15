15 сентября, 09:40,
обновлено 15 сентября, 10:25
Визит Ким Чен Ына в Россию

Песков сообщил, что РФ и КНДР не подписывали соглашений ни по ВТС, ни по другим темам

По словам пресс-секретаря главы российского государства, таких планов не было

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Россия и КНДР не подписывали никаких соглашений по итогам переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Ким Чен Ына, в том числе по военно-техническому сотрудничеству. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Читайте также
Отношения с КНДР, Нагорный Карабах и пилоты "Уральских авиалиний". Темы брифинга Пескова

"Нет, ни об этом, ни по другим темам никаких соглашений подписано не было. И не было таких планов", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, были ли подписаны соглашения в военно-технической сфере по итогам переговоров руководителей двух стран.

Песков не стал комментировать заявления других стран о военно-техническом сотрудничестве РФ и КНДР, рекомендовав ознакомиться со словами Путина по этому поводу.

Ранее глава управления национальной безопасности президентской администрации Республики Корея Чо Тхэ Ён обсудил по телефону визит лидера КНДР Ким Чен Ына в РФ с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и секретарем Совета национальной безопасности Японии Такэо Акибой. В пресс-релизе отмечалось, что главы управлений нацбезопасности "выразили серьезную обеспокоенность" в связи с тем, что на саммите РФ и КНДР на космодроме Восточный "обсуждались различные предложения по военному сотрудничеству, включая разработку межконтинентальных баллистических ракет, несмотря на многочисленные предупреждения мировой общественности".

Путин в Сочи провел переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко, во время которых ответил и на вопросы журналистов. Глава российского государства заявил, что Москва не собирается нарушать никаких ограничений в отношении КНДР, но будет развивать отношения с ней как с соседом.

Ким Чен Ын находится в РФ с официальным визитом, в среду на космодроме Восточный он встречался с главой российского государства. Тогда Путин подчеркнул, что Москва соблюдает санкции СБ ООН, но в сфере военно-технического сотрудничества у стран есть перспективы. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичКНДРРоссияКим Чен ЫнПесков, Дмитрий СергеевичВизит Ким Чен Ына в Россию
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация