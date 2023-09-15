Песков считает, что контакты лидеров РФ и КНДР перестали быть сенсацией и стали традицией

Пресс-секретарь президента напомнил, что Северная Корея является ближайшим соседом России

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Контакты лидеров РФ и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына перестали быть сенсацией, теперь это традиция.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Можно, - сказал он, отвечая на вопрос, можно ли считать, что контакты глав государств стали традицией. - В этом нет никакой сенсации, потому что мы же говорили неоднократно - Северная Корея является нашим ближайшим соседом. И естественно, мы заинтересованы в том, чтобы отношения с ближайшими соседями выстраивать, развивать, причем делать это во всех областях".

13 сентября Владимир Путин встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном на космодроме Восточный в Амурской области. Лидеры двух стран обсудили военно-политическую ситуации на Корейском полуострове и в Европе, а также укрепление стратегического и тактического взаимодействия.