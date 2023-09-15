Киеву не стоит забывать гопак, РФ не нужны иностранные наемники. Заявления Путина

300 тыс. добровольцев заключили контракты с Вооруженными силами РФ с начала года, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Поэтому, по его словам, у Москвы нет необходимости привлекать иностранных наемников.

Глава государства подтвердил готовность к переговорам с Украиной и призвал киевские власти не "плясать под чужую дудку".

ТАСС собрал основные высказывания Путина.

О переговорах с Украиной

Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. "Поэтому, пожалуйста - если другая сторона хочет, пусть скажет об этом прямо".

Но от украинских властей РФ аналогичных слов "что-то не слышит".

"Танго - это, конечно, хорошо", - прокомментировал президент слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия и Украина еще станцуют свое танго. "Но <...> для Украины важно гопак не забыть. Вот это важно. А то так все время будут под чужую музыку и под чужую дудку плясать. А плясать, кстати, так или иначе всем придется "барыню", ну или в лучшем случае - "казачка".

О добровольцах

300 тыс. россиян заключили контракты с Вооруженными силами РФ за 2023 год по состоянию на сегодняшнее утро. Эти люди "готовы жизнью пожертвовать в интересах своей Родины, защищая интересы России". Они "руководствуются самыми высокими патриотическими соображениями". "Даже это само по себе вызывает уважение".

Высказывания о том, что Россия якобы просила привлечь добровольцев из КНДР для участия в СВО - "это чушь полная". У РФ "нет такой необходимости, приглашать для боевых действий людей со стороны".

О кассетных боеприпасах

Украинской стороной кассетные боеприпасы на поле боя "применяются и самым широким образом".

"Есть одна страна, которая считает, что она исключительная. Это Соединенные Штаты [Америки]". "Даже то, что она считает преступлением, она позволяет себе делать, потому что ведь США применяют кассетные боеприпасы. В данном случае просто руками украинцев ".

О роли США

"Соединенные Штаты все пытаются решать с позиции силы - или с помощью экономических санкций, или финансовых ограничений, угрозой применения военной силы, либо принуждения ею". "Они пытаются кого-то учить, а сами этого делать не умеют и не хотят, скорее всего, просто не хотят".

О сотрудничестве с КНДР