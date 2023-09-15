Рябков заявил, что РФ рассмотрит заявки на визы новым сотрудникам посольства США

Замглавы МИД РФ назвал выдачу виз дипломатическому персоналу сложным процессом

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Москва рассмотрит заявки на выдачу виз сотрудникам посольства США на замену двум высланным дипломатам, когда такой запрос поступит. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Когда американцы подадут нам заявки, мы тогда должным образом их рассмотрим, но будем ориентироваться на паритет, на баланс", - сказал он.

По словам замминистра, выдача виз дипломатическому персоналу - сложнейший процесс. "Не открою большого секрета, когда скажу, что у нас в последние много месяцев выдача виз дипсотрудникам, работающим в Москве и прибывающим сюда из США, и нашим коллегам, пребывающим в Соединенных Штатах, осуществляется путем разменов. Это не автоматический процесс", - пояснил он.

Отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать заявление Госдепа об ответе на высылку из России двух американских дипломатов, Рябков призвал США "не идти по эскалационному пути". "Сотрудники, которые были объявлены персонами нон грата, занимались деятельностью, не совместимой с положениями Венской конвенции, это очевидный факт, - указал он. - Поэтому любые действия США в русле так называемой зеркальности мы не сможем расценить никак иначе, как провокацию и очередной эскалационный ход с американской стороны. Мы предостерегаем их от этого".

Ранее в МИД РФ сообщили, что посол США в Москве Линн Трейси была вызвана в российское дипведомство, где ей вручили ноту о несовместимости с дипломатическим статусом действий первого и второго секретарей посольства. Они объявлены персонами нон грата и должны в течение семи суток покинуть РФ.