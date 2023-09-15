Дума 28 сентября может обсудить законопроект о наказании за пропаганду экстремизма

Документ внесла группа депутатов от фракции "Единая Россия"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании 28 сентября может рассмотреть в первом чтении законопроект о наказании до пяти лет лишения свободы за пропаганду и оправдание экстремизма. Это следует из проекта календаря рассмотрения вопросов, опубликованного в думской базе данных.

Законопроект в палату парламента 18 июля внесла группа депутатов от фракции "Единая Россия" во главе с вице-спикером Анной Кузнецовой, документ дополняет ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) ответственностью за публичные оправдание или пропаганду экстремизма. Таким образом наказание за подобные преступления будет аналогично действующим санкциям за призывы к экстремизму - от штрафа в размере до 300 тыс рублей и до пяти лет лишения свободы.

Согласно законопроекту, под публичным оправданием экстремизма понимается публичное заявление о признании идеологии и практики экстремизма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании. Под пропагандой экстремизма понимается деятельность по распространению материалов и (или) информации, направленных на формирование у лица идеологии экстремизма, убежденности в ее привлекательности либо представления о допустимости осуществления экстремистской деятельности.