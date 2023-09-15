Рябков сообщил, что ЕС не обращался к России по вопросу снятия санкций с Ирана

По словам замглавы МИД РФ, нежелание Франции, ФРГ и Великобритании снимать санкции с Ирана радикально отдаляет перспективу восстановления СВПД

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС) не направлял России обращений по поводу обсуждения с Москвой санкционного режима, введенного в отношении Ирана. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что намерен провести консультации со всеми участниками Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), включая Россию, по вопросу санкций в отношении Тегерана.

"Я не знаю, что в планах у европейской внешнеполитической службы, никаких обращений на предмет организации обсуждения этой тематики на полях сегмента высокого уровня в Нью-Йорке не было", - сказал Рябков, отвечая на вопрос ТАСС.

При этом он указал, что нежелание Великобритании, Германии и Франции снимать санкции с Ирана радикально отдаляет перспективу восстановления СВПД.

"Произошло событие, которое радикально отдаляет перспективу восстановления СВПД. Это стало известно из пресс-релиза той же самой европейской внешнеполитической службы. Министры иностранных дел трех государств - Франции, Германии и Великобритании - объявили о том, что они не собираются следовать положениям резолюции [ООН] 2231. И те ограничения, временные ограничения, которые в этой резолюции были установлены на отдельные элементы ракетной программы Ирана, некоторые другие аспекты, они эти элементы собираются теперь реализовывать в рамках национального законодательства, эти три европейские страны", - сказал Рябков.

"Не только США, выйдя в 2018 году из СВПД, отбросили просто эту резолюцию, теперь и европейцы, которые всегда клялись в своей приверженности данному документу, по факту пошли по пути международно-правового нигилизма. Их пресловутый порядок, основанный на правилах, просто им застит глаза", - заключил замглавы МИД РФ.