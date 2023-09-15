Слуцкий сообщил, что ЛДПР создаст региональные палаты депутатов

По словам председателя партии, новый механизм даст депутатам возможность консолидированно обсуждать и готовить инициативы и законопроекты

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. ЛДПР по итогам выборов создаст региональные палаты, в которые будут входить депутаты от партии местного, регионального и федерального уровней. Об этом заявил председатель партии Леонид Слуцкий на встрече с депутатами, избранными от ЛДПР по итогам единого дня голосовании 2023 года.

"Для более эффективного взаимодействия депутатов местного, регионального и федерального уровней ЛДПР создает механизм региональных палат депутатов. Все депутаты партии будут входить в палату своего региона", - заявил Слуцкий.

По его мнению, новый механизм даст депутатам возможность консолидированно обсуждать и готовить инициативы и законопроекты.

"Палаты станут площадкой взаимодействия с экспертами, общественными объединениями, лидерами мнений. Наиболее значимые законодательные инициативы станут законопроектами и будут внесены на рассмотрение Госдумы", - подчеркнул он.