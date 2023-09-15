Заседание нового парламента ЛНР может состояться уже 20 сентября

Спикер парламента ЛНР Денис Мирошниченко ранее сообщал, что первое заседание нового созыва Народного совета республики состоится до конца месяца

ЛУГАНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Первое заседание Народного совета (парламента) Луганской Народной Республики (ЛНР), сформированного по законодательству РФ, может состояться уже 20 сентября. Об этом ТАСС сообщил председатель совета реготделения партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" в ЛНР Геннадий Тараканов.

"У нас первая сессия, первое собрание, первое заседание 20 [сентября], в среду. <…> Пока планируем 20-го ориентировочно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.

Во вторник спикер парламента ЛНР Денис Мирошниченко сообщал ТАСС, что первое заседание нового созыва Народного совета республики состоится до конца месяца.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования прошли с 8 по 10 сентября, впервые участие в них приняли Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В ЛНР голосовали за депутатов Народного совета и муниципалитетов. Партия "Единая Россия" победила на выборах в парламент ЛНР, набрав 74,63% голосов. Ранее зампредседателя избиркома ЛНР Марианна Сумская сообщала, что единороссы получили 39 из 50 мест в парламенте республики. Луганское реготделение ЛДПР - 5 депутатских мандатов, реготделение партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 2 депутатских мандата, реготделение КПРФ - 4 депутатских мандата. Новоизбранному парламенту, согласно конституции ЛНР, принятой 30 декабря прошлого года, предстоит избрать нового главу республики.