Лавров: в современном мире нельзя допускать событий, подобных перевороту Пиночета в Чили

Как отметил глава МИД РФ, необходимо поддерживать глобальный баланс интересов в выстраивании международных отношений

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Необходимо поддерживать глобальный баланс интересов в выстраивании международных отношений в современном мире и не допускать событий, подобных государственному перевороту в Чили, совершенному генералом Аугусто Пиночетом. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии выставки архивных документов, приуроченной к 50-летию военного госпереворота в Чили.

"Надеюсь, что сегодняшнее мероприятие позволит нам с еще большей решимостью выступать по линии дипломатии, выступать за мир, договоренности, которые будут основаны на равной безопасности, на уважении законных интересов каждой страны и тем самым будут гарантировать мир, [защищенный] от повторения трагедий, которые подобны чилийскому военному перевороту. Еще раз подчеркну - только на равноправной основе, со взаимным уважением, только через формирование баланса интересов можно избегать конфликтов в современном мире", - сказал глава российского дипведомства.

Сергей Лавров принял участие в открытии выставки архивных документов, приуроченной к 50-летию военного госпереворота в Чили © Павел Цуканов/ ТАСС

"И люди нашей страны, граждане Советского Союза искренне сопереживали судьбам чилийского народа и судьбам чилийской демократии", - отметил Лавров. "Cальвадор Альенде был одержим идеей справедливости <…>. Эти идеи пришлись не по вкусу тем, кто хотел по-прежнему, да и сейчас хочет видеть в Латинской Америке свой задний двор", - продолжил он.

11 сентября 1973 года военная хунта во главе с Пиночетом совершила в Чили государственный переворот. Альенде, законно избранный президент-социалист (1908-1973), покончил с собой во время штурма дворца путчистами. Согласно последним официальным данным, за годы военной диктатуры в стране (1973-1990) были убиты по политическим мотивам или пропали без вести 3 225 человек, еще свыше 37 тыс. подверглись пыткам.