Посол в РФ сообщил, что Мексика хочет помочь закончить конфликт на Украине

Эдуардо Вильегас Мехиас считает, что Киев поставил "стену" в вопросе переговорного процесса

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Мехико хочет помочь Москве и Киеву урегулировать конфликт и готова выступить посредником, но Украина поставила "стену" в вопросе переговорного процесса. Об этом заявил посол Мексики в РФ Эдуардо Вильегас Мехиас в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы хотим помочь России и Украине закончить этот конфликт", - сказал он после прошедшего в пятницу круглого стола по вопросу урегулирования украинского кризиса. Дипломат также выразил надежду на то, что по итогам встречи послов и главы МИД РФ Сергея Лаврова "можно будет определиться с посредниками в переговорах".

"Мексика <...> готова выступать посредником в урегулировании конфликта, но со стороны Украины в вопросах переговорного процесса сейчас стена, необходимо найти общие точки соприкосновения, - обратил внимание он. - На мой вопрос господину Лаврову, есть ли они, министр ответил, что Россия открыта к рассмотрению любых предложений".