Литва не пропускает транзитные автомобили калининградцев с шенгенскими визами

По словам Александра Шендерюка-Жидкова, проезд по УТД осуществляется без ограничений, но с усиленными проверками

КАЛИНИНГРАД, 15 сентября. /ТАСС/. Литва не пропускает через границу автомобили с российским номерами из Калининградской области, владельцы которых едут в другие регионы РФ, имея шенгенские визы. Проезд по упрощенному транзитному документу (УТД), дающему право проезда через Литву на основную территорию РФ в течение суток, осуществляется без ограничений, но с усиленными проверками, сообщил ТАСС сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.

"Литовская сторона без ограничений пропускает автомобили на калининградских номерах, пересекающие границу по упрощенном транзитному документу. <...> Не пускают калининградцев [на автомобилях с калининградскими номерами], едущих по шенгенской визе", - сказал собеседник агентства. По словам сенатора, официально причин отказа в пропуске машин литовская сторона не объясняет.

Контроль на границе ужесточили и для тех, кто направляется на основную территорию РФ по УТД, сообщил собеседник агентства. "Требуют показать калининградскую прописку, подтвердить цели поездки - то есть усложнили контроль документов. <...> На мой взгляд, все эти ограничения противоречат основному принципу соглашений между ЕС и Россией, касающемуся калининградского транзита", - отметил Шендерюк-Жидков.

С 11 по 15 сентября Литва не пропустила через свою границу 47 легковых автомобилей с российскими номерами, пытавшихся выехать из Калининградской области.

О новых санкциях против РФ

Ранее глава МВД Литвы Агне Билотайте сообщила о намерениях таможенных органов страны конфисковывать въезжающие в Литву автомобили, зарегистрированные в России, в соответствии с последней интерпретацией Еврокомиссии применения санкций в отношении РФ. Позднее о запрете заявили Латвия и Эстония. Вместе с тем сообщалось, что ограничения не касаются калининградского автомобильного транзита. Область не имеет сухопутной связи с основной территорией РФ и отделена от нее границами Литвы и Польши.

ЕК обнародовала 8 сентября новые разъяснения касательно применения санкций в отношении России. В соответствии с ними вводится запрет на ввоз из РФ в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС №833/2014, независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС, в том числе "автомобилей с общим числом мест менее 10". Еврокомиссия подчеркивает, что "не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим". В списке содержится широкий ассортимент всевозможных вещей: от мобильных телефонов и аудио- и видеозаписывающих устройств до чемоданов, портпледов, предметов одежды, зубной пасты, шампуней и других средств гигиены.