Грызлов заявил, что Варшава по-прежнему мечется между национальной гордыней и унижением

Посол России в Белоруссии напомнил, что 17 сентября республика отмечает День народного единства, который приурочен к годовщине начала в 1939 году операции Красной армии по освобождению Западной Белоруссии от польской оккупации

МИНСК, 15 сентября /ТАСС/. Варшава по-прежнему мечется между национальной гордыней и судорогами национального унижения. Об этом заявил журналистам посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

Он напомнил, что 17 сентября Белоруссия отмечает День народного единства, который приурочен к годовщине начала в 1939 году операции Красной армии по освобождению Западной Белоруссии от польской оккупации, получившей в историографии название "освободительный поход". "Не усвоив уроки ни 1612, ни 1939 года, Варшава по-прежнему мечется между губительными порывами национальной гордыни и болезненными судорогами национального унижения", - сказал он.

В 1939 году, продолжил Грызлов, "на подконтрольной территории польские власти проводили целенаправленный курс на насильственную полонизацию населения, ликвидацию идентичности". Белорусская литература, искусство, печатное слово, учреждения культуры и образования планомерно уничтожались, ценные реликвии вывозились. В Варшаве попросту не признавали право населения Западной Белоруссии на минимальную автономию и самобытность, о чем крайне красноречиво говорит принятое тогда в Польше снисходительное, "панское" наименование этих земель "кресы", или "восточные окраины". "Неудивительно, что в сентябре 1939 года белорусы встречали красноармейцев с цветами, хлебом и солью, а сам освободительный поход стал для них символом восстановления справедливости, окончательной ликвидации иноземного гнета", - сказал дипломат.

Грызлов отметил, что россиянам близка эмоциональная составляющая белорусского праздника. "4 ноября в нашей стране отмечается свой День народного единства, учрежденный в память о событиях 1612 года. В те тяжелые дни ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов, стремившимися захватить власть на русских землях", - пояснил он.

"Вполне закономерно, что подлинный масштаб и историческое значение некоторых событий можно понять только в ретроспективе. Этому предшествует длительный процесс самопознания и самоосознания, а в конечном счете - поиска истины. Сегодня ни у кого не возникает сомнений, что события 1612 года олицетворяли момент истинного единения народов России, основанного на понимании общей ответственности за судьбу своего государства. Уверен, с похожими чувствами свой День народного единства встретит и братская Беларусь", - сказал посол.

По словам Грызлова, противники не раз пытались разорвать союз России и Белоруссии, "но дружба российского и белорусского народов каждый раз проходила эту проверку на прочность с заслуживающим восхищения достоинством". "Именно в верности себе и друг другу, в единстве как внутри страны, так и в Союзном государстве заключаются наша сила и залог мирного и успешного будущего", - уверен он.