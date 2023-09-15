Губернатор Орловской области назначил первого заместителя сенатором от региона

Должность занял Вадим Соколов

ТАСС, 15 сентября. Губернатор Орловской области Андрей Клычков, переизбранный на пост главы региона по итогам выборов, назначил представителем от исполнительной власти региона в Совете Федерации своего первого заместителя Вадима Соколова, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Указ о прекращении полномочий первого заместителя губернатора Орловской области - руководителя администрации губернатора и правительства Орловской области Вадима Соколова был подписан сегодня губернатором Андреем Клычковым. Глава региона принял отставку Вадима Соколова по собственному желанию в связи с наделением его полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от правительства Орловской области", - говорится в сообщении.

Соколов занимал должность первого заместителя губернатора Орловской области - руководителя администрации губернатора и правительства Орловской области с 2018 года. Ранее пост сенатора занимал Владимир Круглый.

Также в четверг Клычков подписал указ о сложении правительством Орловской области своих полномочий. Члены правительства региона будут исполнять полномочия до сформирования нового правительства Орловской области.

Клычков, переизбранный на пост губернатора Орловской области, официально вступил в должность главы региона в четверг. Церемония с участием полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева прошла в здании правительства региона.

Итоговая явка избирателей на выборах губернатора Орловской области, проходивших с 8 по 10 сентября, составила 55,98%. Проголосовали свыше 337 тыс. человек. На должность губернатора Орловской области был избран Клычков, получивший 276 842 голоса избирателей, что составляет 82,09% от принявших участие в голосовании. Кандидат от партии "Новые люди" Светлана Ковалева получила 7,17% голосов, Владислав Числов от ЛДПР - 8,37%.