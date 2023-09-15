Путин назвал Ким Чен Ына специалистом в области космонавтики

Президент России и лидер КНДР посетили космодром Восточный

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин оценил познания в стадиях вывода космических ракет на орбиту, которые продемонстрировал председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный. Российский лидер назвал своего гостя специалистом в космической отрасли. Кадры соответствующего диалога были опубликованы в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

В среду во время посещения космодрома Восточный представители Роскосмоса в деталях рассказывали Ким Чен Ыну о том, как проходят все этапы космических пусков - от сборки ракеты-носителя и космического аппарата до заправки и непосредственно старта.

Когда генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Николай Нестечук рассказывал о подготовке ракеты-носителя "Союз-2", Ким Чен Ын поинтересовался, в каком направлении летят ракеты, запускаемые с Восточного. "На восток?" - предположил он. "А отделившиеся части куда падают?" - спросил лидер КНДР. "Наверняка первая часть падает на землю, а вторая часть уже в океан?" - предположил он. "Абсолютно верно!" - подтвердил его догадки Нестечук. "Вы специалист!" - обратился к своему визави российский президент. В ответ на эту реплику Ким Чен Ын рассмеялся.